Переїзд до іншої області: як у цьому випадку отримувати пенсію

Чимало українців наразі здійснюють переїзду. Іноді це може бути навіть переїзд до іншої області.

Як отримувати пенсію при переїзді в іншу область

Тому у чималої кількості пенсіонерів виникає питання, як надалі отримувати свої виплати, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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У разі зміни місця свого проживання пенсіонеру чи пенсіонерці слід звернутись до територіального управління ПФУ за новим місцем проживання для переведення виплати пенсії. В умовах воєнного часу особа отримає пенсію безпосередньо на картку без відкриття банківського рахунку.

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті повідомили у Дії,

– повідомили у Дії.

Зокрема слід надати такі документи:

заява

паспорт або інший документ, що посвідчує особу

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія

Якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа, то законні представники, піклувальники, надають:

паспорт громадянина України; документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження); рішення суду (за наявності).

Важливо! Пенсія виплачується в розмірах не менших, ніж були попереднього місяця