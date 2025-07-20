Пенсіонерам дарують відпочинок: як отримати безкоштовну путівку в санаторій

Деякі українські пенсіонери можуть безплатно пройти оздоровлення в санаторії. Умови отримання такої можливості та що для цього потрібно, читайте далі.

Чи може пенсіонер безкоштовно поїхати в санаторій?

У 2025 році держава залишила можливість оздоровлення за державний кошт для однієї категорії громадян. А саме пенсіонерів, які повернулися з полону, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Вони мають право на отримання безкоштовної путівки до санаторію. Для оформлення такої путівки необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення або до найближчого ЦНАПу з пакетом документів:

заява встановленої форми;

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

медична довідка з рекомендацією санаторно-курортного лікування від сімейного лікаря;

документ, що підтверджує факт перебування в полоні внаслідок збройної агресії проти України.

Важливо! Саме ця категорія пенсіонерів наразі залишається єдиною, для якої держава зберегла фінансування на оздоровлення в санаторіях. Раніше деякі категорії пенсіонерів могли безоплатно проходити санаторно-курортне лікування коштом держави.