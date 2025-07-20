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Економіка Соцвиплати Пенсіонерам дарують відпочинок: як отримати безкоштовну путівку в санаторій
20 липня, 13:00
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Пенсіонерам дарують відпочинок: як отримати безкоштовну путівку в санаторій

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Українські пенсіонери, які повернулися з полону, мають право на безкоштовну путівку в санаторій за державний кошт.
  • Для отримання путівки необхідно подати заяву, копії паспорта та ідентифікаційного коду, медичну довідку з рекомендацією та документ, що підтверджує перебування в полоні.

Деякі українські пенсіонери можуть безплатно пройти оздоровлення в санаторії. Умови отримання такої можливості та що для цього потрібно, читайте далі.

Чи може пенсіонер безкоштовно поїхати в санаторій?

У 2025 році держава залишила можливість оздоровлення за державний кошт для однієї категорії громадян. А саме пенсіонерів, які повернулися з полону, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Вони мають право на отримання безкоштовної путівки до санаторію. Для оформлення такої путівки необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення або до найближчого ЦНАПу з пакетом документів:

  • заява встановленої форми;
  • копії паспорта та ідентифікаційного коду;
  • медична довідка з рекомендацією санаторно-курортного лікування від сімейного лікаря;
  • документ, що підтверджує факт перебування в полоні внаслідок збройної агресії проти України.

Важливо! Саме ця категорія пенсіонерів наразі залишається єдиною, для якої держава зберегла фінансування на оздоровлення в санаторіях. Раніше деякі категорії пенсіонерів могли безоплатно проходити санаторно-курортне лікування коштом держави.