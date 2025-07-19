Які пільги діють для жінок-пенсіонерок в Україні?

Пенсіонерки можуть вільно користуватися трамваями, тролейбусами та автобусами, а також безкоштовно їздити приміськими електричками. У деяких громадах пільга поширюється й на маршрутки, якщо це передбачено рішенням місцевої влади, розповідає 24 Канал.

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Також жінки, які отримують пенсію за віком, звільняються від сплати земельного податку. Але тільки в тому разі, якщо розмір ділянки не перевищує встановлені норми:

до 0,25 га – для житла в селі;

до 0,15 га – у селищі;

до 0,10 га – у місті;

до 2 га – для ведення особистого селянського господарства;

до 0,12 га – для садівництва;

до 0,10 га – для дачної забудови;

до 0,01 га – під гараж.