Какие льготы действуют для женщин-пенсионерок в Украине?
Пенсионерки могут свободно пользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами, а также бесплатно ездить пригородными электричками. В некоторых общинах льгота распространяется и на маршрутки, если это предусмотрено решением местных властей, рассказывает 24 Канал.
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Также женщины, которые получают пенсию по возрасту, освобождаются от уплаты земельного налога. Но только в том случае, если размер участка не превышает установленные нормы:
- до 0,25 га – для жилья в селе,
- до 0,15 га – в поселке,
- до 0,10 га – в городе,
- до 2 га – для ведения личного крестьянского хозяйства,
- до 0,12 га – для садоводства,
- до 0,10 га – для дачной застройки,
- до 0,01 га – под гараж.
Есть ли скидка на автострахование для женщин
Пенсионерки также имеют право на 50% скидки на обязательную автогражданку (ОСАГО). Но только при условии, что объем двигателя автомобиля не превышает 2,5 литра.