Какие льготы действуют для женщин-пенсионерок в Украине?

Пенсионерки могут свободно пользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами, а также бесплатно ездить пригородными электричками. В некоторых общинах льгота распространяется и на маршрутки, если это предусмотрено решением местных властей, рассказывает 24 Канал.

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Также женщины, которые получают пенсию по возрасту, освобождаются от уплаты земельного налога. Но только в том случае, если размер участка не превышает установленные нормы:

до 0,25 га – для жилья в селе,

до 0,15 га – в поселке,

до 0,10 га – в городе,

до 2 га – для ведения личного крестьянского хозяйства,

до 0,12 га – для садоводства,

до 0,10 га – для дачной застройки,

до 0,01 га – под гараж.