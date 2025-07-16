Кто может получить статус ветерана труда?

Это существенно упрощает жизнь таким лицам, пишет 24 Канал со ссылкой на ЗУ "Об основах социальной защищенности ветеранов труда и других граждан пожилого возраста".

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В соответствии с действующим законодательством, на льготы могут рассчитывать такие люди:

все мужчины со стажем работы 40 лет и женщины со стажем 35 лет, которые вышли на пенсию;

граждане, которым назначены пенсии на льготных условиях по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, при наличии стажа работы у женщин – 25 лет, у мужчин – 30 лет;

по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, при наличии стажа работы у женщин – 30 лет, у мужчин – 35 лет;

те, кто вышел на пенсию на льготных условиях или за выслугу лет в соответствии с пунктами из статьи 13 и статьи 52 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", при наличии стажа работы у женщин - 30 лет, у мужчин – 35 лет;

лица, болеющие гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики, вышедшие на пенсию согласно части 1 статьи 18 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" при наличии стажа работы у женщин – 25 лет, у мужчин – 30 лет;

пенсионеры, награжденные медалью "Ветеран труда" по законодательству бывшего СССР;

инвалиды I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности, если они имеют стаж работы не менее 15 лет.

Какие медицинские льготы могут получить ветераны труда?

Люди со статусом ветерана труда могут такую помощь от государства:

предоставляется преимущественное право на санаторно-курортное лечение или компенсацию стоимости самостоятельного оздоровления;

ежегодно проводится медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

ветераны пользуются приоритетным обслуживанием в медицинских учреждениях, аптеках и во время госпитализации.

Какие социальные льготы предусмотрены для ветеранов труда?

Не следует забывать и о соцльготах для ветеранов труда. Они сейчас являются следующими:

Использовать ежегодный отпуск в удобное время.

Получить дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до двух недель в год.

Преимущественное право на получение жилья при условии необходимости в улучшении жилищных условий.

Первоочередное получение земельных участков для индивидуального строительства, садоводства или огородничества.

Первоочередной ремонт жилых домов и квартир, а также обеспечение топливом.

Льготный заем на индивидуальное или кооперативное строительство с отсроченным погашением (в течение 10 лет, начиная с пятого года после завершения строительства).

Первоочередное получение займа на строительство или покупку дачных домов и обустройство садовых участков.

Преимущественное право на вступление в садоводческие кооперативы и гаражные кооперативы.

Важно! Также предусмотрено освобождение от платы за землю и земельного налога.