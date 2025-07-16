Хто може отримати статус ветерана праці?

Це суттєво спрощує життя таким особам, пише 24 Канал з посиланням на ЗУ "Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку".

Читайте також Кому з українців не доступні пільги на комуналку в 2025 році

Відповідно до чинного законодавства, на пільги можуть розраховувати такі люди:

всі чоловіки зі стажем роботи 40 років і жінки зі стажем 35 років, які вийшли на пенсію;

громадяни, яким призначено пенсії на пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок – 25 років, у чоловіків – 30 років;

за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників зі шкідливими та важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок – 30 років, у чоловіків – 35 років;

ті, хто вийшов на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років відповідно до пунктів зі статті 13 та статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення", за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків – 35 років;

особи, які хворіють на гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорційні карлики, що вийшли на пенсію згідно з частиною 1 статті 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення" за наявності стажу роботи у жінок – 25 років, у чоловіків – 30 років;

пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством колишнього СРСР;

інваліди I та II груп, які отримують пенсії за інвалідністю, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Які медичні пільги можуть отримати ветерани праці?

Люди зі статусом ветерана праці можуть таку допомогу від держави:

надається переважне право на санаторно-курортне лікування або компенсацію вартості самостійного оздоровлення;

щорічно проводиться медичне обстеження та диспансеризація із залученням необхідних фахівців;

ветерани користуються пріоритетним обслуговуванням у медичних закладах, аптеках та під час шпиталізації.

Які соціальні пільги передбачені для ветеранів праці?

Не слід забувати й про соцпільги для ветеранів праці. Вони наразі є такими:

Використовувати щорічну відпустку у зручний час.

Отримати додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів на рік.

Переважне право на отримання житла за умови потреби в покращенні житлових умов.

Першочергове отримання земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва або городництва.

Першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, а також забезпечення паливом.

Пільгова позика на індивідуальне або кооперативне будівництво з відтермінованим погашенням (протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після завершення будівництва).

Першочергове отримання позики на будівництво або купівлю дачних будинків і облаштування садових ділянок.

Переважне право на вступ до садівничих кооперативів та гаражних кооперативів.

Важливо! Також передбачено звільнення від плати за землю та земельного податку.