Подарунок від держави у серпні: як пенсіонерам поїхати в санаторій безкоштовно
- У серпні 2025 року пенсіонери, які повернулися з полону, можуть отримати безкоштовну путівку до санаторію за державний кошт.
- Для отримання путівки потрібно подати заяву, копії паспорта і ІПН, медичну довідку та підтвердження перебування в полоні до Управління соціального захисту населення або ЦНАПу.
Частина українських пенсіонерів має право на безкоштовне оздоровлення в санаторіях. Хто може скористатися цією можливістю, які документи потрібно подати та як діяти, читайте далі.
Хто може поїхати у санаторій за кошт держави?
У серпні 2025 року пенсіонери, які повернулися з полону, можуть скористатися правом на безкоштовну путівку до санаторію за державний кошт. Про це нагадує 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Втім, у серпні ця категорія пенсіонерів буде єдиною, для якої держава зберегла фінансування на оздоровлення в відповідних місцях. Раніше безкоштовне санаторне лікування було доступне й іншим категоріям громадян, але зараз така можливість відсутня.
Як оформити безкоштовну путівку пенсіонеру?
Для оформлення путівки потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення або найближчого ЦНАПу й подати наступний пакет документів:
- заяву встановленої форми;
- копії паспорта та ІПН;
- медичну довідку з рекомендацією санаторно-курортного лікування від сімейного лікаря;
- а також документ, що підтверджує перебування в полоні через збройну агресію проти України.