Частина українських пенсіонерів має право на безкоштовне оздоровлення в санаторіях. Хто може скористатися цією можливістю, які документи потрібно подати та як діяти, читайте далі.

Хто може поїхати у санаторій за кошт держави?

У серпні 2025 року пенсіонери, які повернулися з полону, можуть скористатися правом на безкоштовну путівку до санаторію за державний кошт. Про це нагадує 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Втім, у серпні ця категорія пенсіонерів буде єдиною, для якої держава зберегла фінансування на оздоровлення в відповідних місцях. Раніше безкоштовне санаторне лікування було доступне й іншим категоріям громадян, але зараз така можливість відсутня.

Як оформити безкоштовну путівку пенсіонеру?

Для оформлення путівки потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення або найближчого ЦНАПу й подати наступний пакет документів: