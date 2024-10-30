Хто з переселенців може отримати субсидію на оплату житла

Уряд впровадив нову допомогу для переселенців. Йдеться про спеціальну субсидію на оренду житла.

Хто з переселенців зможе отримати нову субсидію

Нова субсидія надаватиметься переселенцям, що не мають змоги самостійно оплачувати оренду житла. Відповідний проєкт Кабмін затвердив ще на минулому тижні, повідомляє Мінсоцполітики.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики На жаль, неможливо швидко відбудувати, тим більше в умовах війни, таку кількість житла, яку наразі потребують наші ВПО. Проте можливо допомогти ВПО оплачувати частину орендної вартості житла, допоки родини ВПО знову не стануть на ноги, не відновлять власні джерела доходів, і не матимуть змоги отримати власне житло.

На допомогу можуть розраховувати родини, які витрачають більш як 30% своїх сукупних доходів на оренду житла. При цьому, така субсидія може надаватися разом з субсидією на ЖКП.

Якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (5 840 гривень), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди,

– йдеться у повідомлені міністерства.

Оформити субсидію можна буде, починаючи з січня 2025 року. Варто зауважити, що реалізація проєкту відбуватиметься протягом наступних двох років.

Зверніть увагу! Спочатку оформити таку субсидію можна буде лише у 9 регіонах. Йдеться про такі області: Херсонська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська (виключенням є ТОТ).