Кто из переселенцев сможет получить новую субсидию

Новая субсидия будет предоставляться переселенцам, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать аренду жилья. Соответствующий проект Кабмин утвердил еще на прошлой неделе, сообщает Минсоцполитики.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики К сожалению, невозможно быстро отстроить, тем более в условиях войны, такое количество жилья, в котором сейчас нуждаются наши ВПО. Однако возможно помочь ВПЛ оплачивать часть арендной стоимости жилья, пока семьи ВПЛ снова не станут на ноги, не восстановят собственные источники доходов, и не смогут получить собственное жилье.

На помощь могут рассчитывать семьи, которые тратят более 30% своих совокупных доходов на аренду жилья. При этом, такая субсидия может предоставляться вместе с субсидией на ЖКУ.

Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимумов на одного человека (5 840 гривен), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды,

– говорится в сообщении министерства.

Оформить субсидию можно будет, начиная с января 2025 года. Стоит заметить, что реализация проекта будет происходить в течение следующих двух лет.

Обратите внимание! Сначала оформить такую субсидию можно будет только в 9 регионах. Речь идет о таких областях: Херсонская, Луганская, Донецкая, Николаевская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская, Черниговская (исключением является ВОТ).