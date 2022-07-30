Як переселенцям отримати виплати за новою адресою за наявності банківської картки та без неї

Держава нараховує переселенцям спеціальні виплати. Міністерка соцполітики Оксана Жолнович пояснила, як їх можна отримати.

Нещодавно Ірина Верещук повідомила про те, що майже 250 тисяч переселенців не отримали виплати. Затримка спровокована великою кількістю заявок та збоєм у системі.

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Як отримати виплати

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович розповіла, система не була розрахована на таку кількість запитів у "Дії" та через ЦНАП. Деякі запити зависли, тому громадянам потрібно звертатися в управління соціального захисту або ЦНАП. Усі виплати будуть нараховуватися з того ж числа, якого була подана заявка в електронній системі, навіть якщо вона "зависла".

Усі внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати виплати навіть після того, коли повернуться додому, адже їхнє житло може бути зруйноване, а місце праці постраждати.

Міністерство соцполітики намагається віднайти банківські рахунки людей та перерахувати гроші на них, процес полегшить звернення у ЦНАП. Якщо ж людина не змогла відкрити банківську картку, то гроші надсилаються до запитання у відділення "Укрпошти" або "Ощадбанку", де кошти зберігаються 30 днів. Гроші, які громадяни не змогли зібрати, нікуди не зникають, а накопичуються.

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