Нещодавно Ірина Верещук повідомила про те, що майже 250 тисяч переселенців не отримали виплати. Затримка спровокована великою кількістю заявок та збоєм у системі.

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Як отримати виплати

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович розповіла, система не була розрахована на таку кількість запитів у "Дії" та через ЦНАП. Деякі запити зависли, тому громадянам потрібно звертатися в управління соціального захисту або ЦНАП. Усі виплати будуть нараховуватися з того ж числа, якого була подана заявка в електронній системі, навіть якщо вона "зависла".

Усі внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати виплати навіть після того, коли повернуться додому, адже їхнє житло може бути зруйноване, а місце праці постраждати.

Міністерство соцполітики намагається віднайти банківські рахунки людей та перерахувати гроші на них, процес полегшить звернення у ЦНАП. Якщо ж людина не змогла відкрити банківську картку, то гроші надсилаються до запитання у відділення "Укрпошти" або "Ощадбанку", де кошти зберігаються 30 днів. Гроші, які громадяни не змогли зібрати, нікуди не зникають, а накопичуються.

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