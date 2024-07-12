Як дізнатися розмір майбутньої пенсії онлайн
Джерело:OBOZ.UA
Українці можуть перевірити, якою буде їхня пенсія, за допомогою онлайн-калькулятора на порталі ПФУ. Для цього необхідно скористатися онлайн-калькулятором на порталі ПФУ, вказавши "з урахуванням набутого в майбутньому стажу".
Як дізнатися, яка буде пенсія
Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. Виявилось, що навіть ті, хто має високі доходи, але оформлені як фізособи-підприємці та сплачують єдиний соціальний внесок з мінімальної зарплати, отримуватимуть невелику пенсію.
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І я такий експеримент зробила: всім запропонувала зайти на портал Пенсійного фонду і подивитись майбутній розмір своєї пенсії. Всі почали дивитись, у когось це було 18 тисяч, у когось – 2,5 тисячі.
Щоб дізнатися майбутню пенсію, треба увійти в персональний кабінет на порталі Пенсійного фонду України:
- Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), токена, Дія.Підпису або Bank ID НБУ. У кабінеті знайдіть "пенсійний калькулятор", який вже містить дані про зарплату і стаж.
- Для розрахунку майбутньої пенсії оберіть опцію "алгоритм розрахунку з урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку". Це дозволить побачити орієнтовний розмір майбутніх виплат.
Дарія Марчак радить: якщо частина зарплати виплачується в конверті, варто домовитися з роботодавцем про її легалізацію. Також важливо працювати якнайдовше, щоб накопичувати страховий стаж.