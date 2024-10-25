Усім приготуватися: чи дійсно євро може бути по 48 у листопаді

В Україні і надалі буде діяти режим "керованої гнучкості". НБУ продовжить регулювати ситуацію на валютному ринку. Відтак, не варто очікувати якихось надмірно стрімких курсових перетворень.

Як зміниться ситуація на валютному ринку у листопаді

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що протягом листопада одним із найголовніших факторів, від якого може залежати валютний ринок, є обсяг макрофінансової допомоги.

Читайте також Чи зросте пенсія для осіб з І групою інвалідності у листопаді

Станом на початок жовтня, Україна сумарно отримала 69% від обіцяного розміру допомоги. Загальна сума надходжень склала орієнтовно 20 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! На поточний рік розмір допомоги заплановано на рівні 37 мільярдів доларів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Настане час "надолужити", аби не виникло додаткових складнощів з покриттям видатків бюджету.

Яким буде курс євро у листопаді

Як каже Лєсовий, за всіма ознаками, протягом місяця основні валютні зміни відбуватимуться в коридорах:

45,3 – 47,3 гривні за євро – на міжбанку ;

; 45,5 – 47,8 гривень за євро – на готівковому ринку.

Зауважте! Лєсовий уточнює, що в листопаді, імовірно, буде на 75 – 80% сформовано курс на кінець року.