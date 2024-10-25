Чи збільшаться виплати для осіб з І групою інвалідності у листопаді

У листопаді виплати для осіб з інвалідністю не зростатимуть. Щобільше, підвищень не планується до кінця цього року.

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Зверніть увагу! Пенсія по інвалідності прямо залежить від вікової. Люди з І групою мають отримувати 100% виплати за віком.

З початку року мінімальна пенсія по інвалідності була такою:

для осіб з інвалідністю І групи мінімум складав 2 760 гривень;

непрацюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп надається щонайменше 2 520 гривень;

працюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.

Однак, як повідомляє ПФУ, внаслідок проведення березневої індексації, мінімум для громадян з І групою зріс. Зараз він складає 2 980 гривень.

Важливо! Виплати для осіб, які отримали інвалідність при певних обставинах, розраховуються по-іншому. Йдеться, зокрема, про ліквідаторів аварії на ЧАЕС та військових.