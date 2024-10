Однак, деякі економісти попереджають, що його економічна політика може мати протилежний ефект і призвести до значного зростання інфляції. Кампанія Трампа не відреагувала на запит прокоментувати цю ситуацію. Втім, слід розглянути основні моменти щодо економічних планів Трампа у разі його повторної перемоги на президентських виборах.

Редакція 24 Каналу переклала та адаптувала матеріал "What a Donald Trump Win Would Mean for the Economy" від TIME.

Читайте також: Громадяни США скорочують поїздки на свята через високу інфляцію

Накладання мита на імпорт

Пропозиції Трампа щодо протекціоністської торгівлі є відступом від багаторічної економічної політики США. Його план передбачає введення універсального мита в розмірі 10 – 20% на всі імпортовані товари та до 60% на продукцію з Китаю. Трамп вважає, що такі мита допоможуть захистити американські робочі місця та індустрії, стимулюючи внутрішнє виробництво і зменшуючи залежність від іноземних товарів.

Нагадаємо! Протягом свого першого терміну на посаді президента Трамп запровадив мита на сталь і алюміній, обґрунтовуючи це питаннями національної безпеки. Спочатку ставки мита становили 25% на сталь і 10% на алюміній. Цей крок призвів до введення відповідних тарифів з боку Канади та ЄС, які негативно вплинули на сільськогосподарський експорт США та зашкодили американським фермерам.

Економісти побоюються, що введення нового універсального мита може спровокувати відповідні заходи з боку торгівельних партнерів, що може розпалити нову торгівельну війну і створити цикл загострення напруги, який завдасть шкоди економікам обох сторін.

Роберт Лоуренс, професор торгівлі та інвестицій Гарвардської школи управління іменні Кеннеді, зазначає, що такий крок з боку Трампа порушить зобов'язання США перед Світовою організацією торгівлі, відповідно до яких країни не можуть підвищувати мита понад встановлені рівні.

З попереднього досвіду очевидно, що іноземні держави завжди реагують, коли США підвищують мита, особливо якщо вважають, що це зроблено з порушенням правил,

– підкреслює Лоуренс.

Експерти також зазначають, що така стратегія може призвести до різкого падіння вартості акцій, особливо серед американських багатонаціональних корпорацій, які сильно залежать від міжнародних ланцюгів постачання. Інвестиційний банк UBS прогнозує, що мито в розмірі 10% може спричинити скорочення фондового ринку на 10%.

Трамп стверджує, що його тарифна політика та прагнення повернути виробничі робочі місця до США знизять рівень інфляції та зменшать вартість життя для американських родин. Він вважає, що введення мит в основному вплине на іноземних виробників, і тому зростання витрат не торкнеться американських споживачів.

Однак багато економістів стверджують, що кінцеві витрати за тарифи зазвичай перекладаються на споживачів, оскільки імпортери включають ці витрати в кінцеву ціну товарів.

Безсумнівно, що імпортовані товари подорожчають. Навіть товари, які не є безпосередньо імпортованими, можуть подорожчати, оскільки вони замінюють імпорт,

– зазначає Роберт Лоуренс.

Звіт Інституту міжнародної економіки Петерсона показує, що до 2026 року, якщо Трампа переоберуть, рівень інфляції може зрости до 6 – 9,3%, у порівнянні з прогнозом у 1,9% без його політики. Це означає, що щоденні товари, від електроніки до продуктів харчування, ймовірно, подорожчають. За даними інституту, середньостатистичне американське домогосподарство може витрачати на 2 600 доларів більше щороку через політику Трампа, а за деякими оцінками ця сума може сягнути 7 600 доларів.

Скорочення податків

Трамп планує відновити всі податкові скорочення, які він ухвалив у 2017 році, та додатково знизити податки для фізичних осіб і корпорацій, якщо його переоберуть. Це пов’язано з тим, що положення його ключових податкових реформ закінчуються у 2025 році. Серед його нових пропозицій:

скасування податків на чайові та соціальні виплати;

а також зниження корпоративного податку з 21% до 15%.

Він аргументує це тим, що такі зміни стимулюватимуть економічне зростання та створення нових робочих місць.

Я знизив корпоративний податок до 21%, і я б із задоволенням опустив його до 15%. Це великий стимул для створення робочих місць, особливо для малого бізнесу... Наш податок став би дуже конкурентним, і всі хотіли б інвестувати в США,

– заявив Трамп.

Прихильники податкових скорочень Трампа стверджують, що вони забезпечать цілеспрямоване податкове полегшення для тих, хто потребує допомоги. Однак критики кажуть, що основними бенефіціарами його політики будуть заможні платники податків, а не середній клас.

Зауважте! За даними некомерційної організації Tax Foundation, найбагатші громадяни отримають найбільшу вигоду від цих змін.

Аналітики прогнозують, що податкові скорочення Трампа можуть додати близько 5,8 трильйона доларів до національного боргу протягом десятиліття. Трамп поки що не надав чітких планів щодо того, як покрити ці витрати, хоча висунув ідею тарифів як можливого джерела фінансування.

Однак, за словами експертів, зокрема Ендрю Лаутца з Bipartisan Policy Center, тарифи навряд чи покриють усю вартість податкових ініціатив Трампа.

Вплив на рішення Федерального резерву

Федеральна резервна система США (ФРС) контролює відсоткові ставки та використовує інші інструменти для управління монетарною політикою країни. Це незалежна установа, метою якої є підтримання низької інфляції та здорового ринку праці.

Зауважте! Зазвичай, президенти можуть впливати на ФРС лише через призначення членів її ради.

Дональд Трамп висловлював бажання мати більший вплив на рішення ФРС. Він критикував центральний банк за підвищення відсоткових ставок під час свого президентства і вважав, що м'якша монетарна політика могла б допомогти зменшити інфляцію.

Я думаю, що маю право сказати, чи варто збільшувати або зменшувати ставки. Я не думаю, що повинен мати право наказувати це, але маю право висловлювати свою думку,

– заявив Трамп.

Багато економістів застерігають, що така втручання може підривати незалежність ФРС і негативно вплинути на довгострокову економічну стабільність країни.

Депортації та зниження цін на житло

Дональд Трамп і його напарник Джей Ді Венс обіцяють реалізувати найбільшу програму депортації в історії США, стверджуючи, що масова депортація нелегальних іммігрантів знизить ціни на житло. Венс зазначив під час дебатів 1 жовтня, що "житло стало абсолютно недоступним, оскільки ми привезли мільйони нелегальних іммігрантів, які конкурують з американцями за обмежене житло".

Попри те, що ціни на житло зросли більше ніж на 50% з початку пандемії COVID-19, а деякі дослідження пов'язують імміграцію з підвищенням орендної плати, економісти вважають, що немає чіткої причинно-наслідкового зв'язку між нелегальною імміграцією та доступністю житла.

Втім, Трамп стверджує, що зменшення робочої сили призведе до підвищення заробітної плати для місцевих працівників, що, на його думку, знизить ціни на товари та послуги.

Як такі дії можуть вплинути на США Критики вважають, що такі дії можуть порушити роботу галузей, які залежать від іммігрантської праці, що призведе до дефіциту робочої сили та, зрештою, до підвищення витрат.Нещодавній аналіз Інституту міжнародної економіки Петерсона показав, що програма депортації призведе до зниження зайнятості та падіння ВВП США. Інше дослідження Американської ради з імміграції оцінило, що депортація 11 мільйонів людей коштуватиме 315 мільярдів доларів.

Захист соцзабезпечення

Як і Камала Гарріс, Трамп пообіцяв не скорочувати соціальне забезпечення або Medicare, стверджуючи, що захистить ці програми без підвищення віку виходу на пенсію. Він заявляє, що його адміністрація зосередиться на усуненні витрат і шахрайства.

Однією з основних пропозицій Трампа є скасування податків на виплати з соціального забезпечення. У своїх виступах він підкреслює зобов'язання захищати пільги для літніх людей.

Я завжди буду захищати соціальне забезпечення, як це робив чотири роки тому. Наші чудові літні громадяни будуть щасливі і в безпеці. І вони отримуватимуть свої гроші з Medicare та соціального забезпечення,

– сказав Трамп.

Дані Бюджетного управління Конгресу (CBO) свідчать, що скасування цих податків може призвести до скорочення доходів приблизно на 1,6 трильйона доларів протягом наступного десятиліття, що вплине на фінансування як соціального забезпечення, так і Medicare, а також на довгострокову життєздатність обох програм.

Крім того, Комітет відповідального федерального бюджету, неупереджена організація, яка слідкує за бюджетом, оцінив, що плани Трампа щодо масових депортацій, мит і податкових знижок призведуть до банкрутства соціального забезпечення на три роки раніше, ніж це передбачає CBO, і в кінцевому підсумку зменшать пільги майже на третину, якщо Конгрес не втрутиться, щоб підтримати цю програму.

Трастові фонди стануть банкрутами лише через шість років після вступу наступного президента на посаду замість дев'яти,

– зазначила організація.

Організація стверджує, що пропозиція Трампа про депортацію нелегальних іммігрантів, які нині сплачують внески до соціального забезпечення, скасування податків на понаднормову працю та чайові, а також закінчення оподаткування виплат з соціального забезпечення скоротить доходи для тресту.

Здешевлення студентських кредитів – не буде

Хоча Трамп ще не оголосив свою конкретну політику щодо студентських кредитів, він не раз висловлювався проти широкомасштабного прощення боргів. У червні 2023 року він похвалив Верховний Суд за те, що зупинив план прощення боргів президента Джо Байдена, вважаючи це перемогою для відповідальних позичальників і стверджуючи, що такі заходи були б "дуже, дуже несправедливими" для тих, хто старанно виплачував свої борги.

Цікаво! Байден скасував понад 175 мільярдів доларів студентських кредитів з моменту вступу на посаду — більше, ніж будь-який інший президент.

Під час свого президентства Трамп пропонував скоротити програми студентської допомоги та висловлював намір скасувати ініціативи, такі як програма прощення боргів для працівників державного сектору, називаючи прощення боргів "незаконним" і хибним підходом до розвʼязання проблеми студентських боргів.

Що відомо про Project 2025 В рамках програми Project 2025, яку Трамп відхилив, але яка була сформована деякими його колишніми радниками, нова республіканська адміністрація "повинна скасувати" програми прощення студентських боргів, які запровадила адміністрація Байдена, включаючи ініціативу скасування боргів для працівників державного сектору.

Скорочення витрат на енергетику вдвічі

Трамп обіцяє зменшити витрати на енергетику для американців вдвічі протягом року з моменту вступу на посаду, що є ключовою частиною його плану щодо зниження інфляції.

Енергетика була тим, що спочатку спричинило нашу проблему,

– сказав Трамп.

Колишній президент зазначив, що швидко розширить видобуток нафти та газу та зменшить урядові бар'єри для будівництва електростанцій. Він заявив, що зможе знизити ціни на бензин "нижче 2 доларів за галон", оголосивши "національне надзвичайне становище" для збільшення внутрішнього енергопостачання.

Зауважте! Деякі економісти вказують на те, що президенти не контролюють видобуток нафти, а США вже видобувають більше сирої нафти, ніж будь-яка інша країна в історії.

Інші вважають, що зниження витрат на електроенергію може вплинути на загальну інфляцію. Карл Шрамм, професор економіки в Університеті Сиракуз, зазначає, що витрати на енергію стали суттєвим фактором інфляції цін на продукти харчування, оскільки паливо є основним виробничим розхідником для аграрного сектору.