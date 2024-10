Однако, некоторые экономисты предупреждают, что его экономическая политика может иметь противоположный эффект и привести к значительному росту инфляции. Кампания Трампа не отреагировала на запрос прокомментировать эту ситуацию. Впрочем, следует рассмотреть основные моменты относительно экономических планов Трампа в случае его повторной победы на президентских выборах.

Редакция 24 Канала перевела и адаптировала материал "What a Donald Trump Win Would Mean for the Economy" от TIME.

Наложение пошлин на импорт

Предложения Трампа по протекционистской торговле являются отступлением от многолетней экономической политики США. Его план предусматривает введение универсальной пошлины в размере 10 – 20% на все импортируемые товары и до 60% на продукцию из Китая. Трамп считает, что такие пошлины помогут защитить американские рабочие места и индустрии, стимулируя внутреннее производство и уменьшая зависимость от иностранных товаров.

Напомним! В течение своего первого срока на посту президента Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий, обосновывая это вопросами национальной безопасности. Сначала ставки пошлины составляли 25% на сталь и 10% на алюминий. Этот шаг привел к введению соответствующих тарифов со стороны Канады и ЕС, которые негативно повлияли на сельскохозяйственный экспорт США и навредили американским фермерам.

Экономисты опасаются, что введение новой универсальной пошлины может спровоцировать ответные меры со стороны торговых партнеров, что может разжечь новую торговую войну и создать цикл обострения напряжения, который нанесет ущерб экономикам обеих сторон.

Роберт Лоуренс, профессор торговли и инвестиций Гарвардской школы управления имени Кеннеди, отмечает, что такой шаг со стороны Трампа нарушит обязательства США перед Всемирной торговой организацией, в соответствии с которыми страны не могут повышать пошлины сверх установленных уровней.

Из предыдущего опыта очевидно, что иностранные государства всегда реагируют, когда США повышают пошлины, особенно если считают, что это сделано с нарушением правил,

– подчеркивает Лоуренс.

Эксперты также отмечают, что такая стратегия может привести к резкому падению стоимости акций, особенно среди американских многонациональных корпораций, которые сильно зависят от международных цепей поставок. Инвестиционный банк UBS прогнозирует, что пошлина в размере 10% может повлечь сокращение фондового рынка на 10%.

Трамп утверждает, что его тарифная политика и стремление вернуть производственные рабочие места в США снизят уровень инфляции и уменьшат стоимость жизни для американских семей. Он считает, что введение пошлин в основном повлияет на иностранных производителей, и поэтому рост расходов не коснется американских потребителей.

Однако многие экономисты утверждают, что конечные затраты за тарифы обычно перекладываются на потребителей, поскольку импортеры включают эти затраты в конечную цену товаров.

Несомненно, что импортируемые товары подорожают. Даже товары, которые не являются непосредственно импортируемыми, могут подорожать, поскольку они заменяют импорт,

– отмечает Роберт Лоуренс.

Отчет Института международной экономики Петерсона показывает, что к 2026 году, если Трампа переизберут, уровень инфляции может вырасти до 6 – 9,3%, по сравнению с прогнозом в 1,9% без его политики. Это означает, что ежедневные товары, от электроники до продуктов питания, вероятно, подорожают. По данным института, среднестатистическое американское домохозяйство может тратить на 2 600 долларов больше ежегодно из-за политики Трампа, а по некоторым оценкам эта сумма может достичь 7 600 долларов.

Сокращение налогов

Трамп планирует восстановить все налоговые сокращения, которые он принял в 2017 году, и дополнительно снизить налоги для физических лиц и корпораций, если его переизберут. Это связано с тем, что положения его ключевых налоговых реформ заканчиваются в 2025 году. Среди его новых предложений:

отмена налогов на чаевые и социальные выплаты;

а также снижение корпоративного налога с 21% до 15%.

Он аргументирует это тем, что такие изменения будут стимулировать экономический рост и создание новых рабочих мест.

Я снизил корпоративный налог до 21%, и я бы с удовольствием опустил его до 15%. Это большой стимул для создания рабочих мест, особенно для малого бизнеса... Наш налог стал бы очень конкурентным, и все хотели бы инвестировать в США,

– заявил Трамп.

Сторонники налоговых сокращений Трампа утверждают, что они обеспечат целенаправленное налоговое облегчение для тех, кто нуждается в помощи. Однако критики говорят, что основными бенефициарами его политики будут состоятельные налогоплательщики, а не средний класс.

Обратите внимание! По данным некоммерческой организации Tax Foundation, самые богатые граждане получат наибольшую выгоду от этих изменений.

Аналитики прогнозируют, что налоговые сокращения Трампа могут добавить около 5,8 триллиона долларов к национальному долгу в течение десятилетия. Трамп пока не предоставил четких планов относительно того, как покрыть эти расходы, хотя выдвинул идею тарифов как возможного источника финансирования.

Однако, по словам экспертов, в частности Эндрю Лаутца из Bipartisan Policy Center, тарифы вряд ли покроют всю стоимость налоговых инициатив Трампа.

Влияние на решения Федерального резерва

Федеральная резервная система США (ФРС) контролирует процентные ставки и использует другие инструменты для управления монетарной политикой страны. Это независимое учреждение, целью которого является поддержание низкой инфляции и здорового рынка труда.

Обратите внимание! Обычно, президенты могут влиять на ФРС только через назначение членов ее совета.

Дональд Трамп выражал желание иметь большее влияние на решения ФРС. Он критиковал центральный банк за повышение процентных ставок во время своего президентства и считал, что более мягкая монетарная политика могла бы помочь уменьшить инфляцию.

Я думаю, что имею право сказать, стоит ли увеличивать или уменьшать ставки. Я не думаю, что должен иметь право приказывать это, но имею право высказывать свое мнение,

– заявил Трамп.

Многие экономисты предостерегают, что такое вмешательство может подрывать независимость ФРС и негативно повлиять на долгосрочную экономическую стабильность страны.

Депортации и снижение цен на жилье

Дональд Трамп и его напарник Джей Ди Вэнс обещают реализовать крупнейшую программу депортации в истории США, утверждая, что массовая депортация нелегальных иммигрантов снизит цены на жилье. Вэнс отметил во время дебатов 1 октября, что "жилье стало абсолютно недоступным, поскольку мы привезли миллионы нелегальных иммигрантов, которые конкурируют с американцами за ограниченное жилье".

Несмотря на то, что цены на жилье выросли более чем на 50% с начала пандемии COVID-19, а некоторые исследования связывают иммиграцию с повышением арендной платы, экономисты считают, что нет четкой причинно-следственной связи между нелегальной иммиграцией и доступностью жилья.

Впрочем, Трамп утверждает, что уменьшение рабочей силы приведет к повышению заработной платы для местных работников, что, по его мнению, снизит цены на товары и услуги.

Как такие действия могут повлиять на США Критики считают, что такие действия могут нарушить работу отраслей, которые зависят от иммигрантского труда, что приведет к дефициту рабочей силы и, в конце концов, к повышению расходов.Недавний анализ Института международной экономики Петерсона показал, что программа депортации приведет к снижению занятости и падению ВВП США. Другое исследование Американского совета по иммиграции оценило, что депортация 11 миллионов человек будет стоить 315 миллиардов долларов.

Защита соцобеспечения

Как и Камала Харрис, Трамп пообещал не сокращать социальное обеспечение или Medicare, утверждая, что защитит эти программы без повышения возраста выхода на пенсию. Он заявляет, что его администрация сосредоточится на устранении расходов и мошенничества.

Одним из основных предложений Трампа является отмена налогов на выплаты по социальному обеспечению. В своих выступлениях он подчеркивает обязательство защищать льготы для пожилых людей.

Я всегда буду защищать социальное обеспечение, как это делал четыре года назад. Наши замечательные пожилые граждане будут счастливы и в безопасности. И они будут получать свои деньги из Medicare и социального обеспечения,

– сказал Трамп.

Данные Бюджетного управления Конгресса (CBO) свидетельствуют, что отмена этих налогов может привести к сокращению доходов примерно на 1,6 триллиона долларов в течение следующего десятилетия, что повлияет на финансирование как социального обеспечения, так и Medicare, а также на долгосрочную жизнеспособность обеих программ.

Кроме того, Комитет ответственного федерального бюджета, беспристрастная организация, которая следит за бюджетом, оценил, что планы Трампа по массовым депортациям, пошлин и налоговых скидок приведут к банкротству социального обеспечения на три года раньше, чем это предполагает CBO, и в конечном итоге уменьшат льготы почти на треть, если Конгресс не вмешается, чтобы поддержать эту программу.

Трастовые фонды станут банкротами только через шесть лет после вступления следующего президента в должность вместо девяти,

– отметила организация.

Организация утверждает, что предложение Трампа о депортации нелегальных иммигрантов, которые сейчас платят взносы в социальное обеспечение, отмена налогов на сверхурочную работу и чаевые, а также окончание налогообложения выплат по социальному обеспечению сократит доходы для треста.

Удешевления студенческих кредитов – не будет

Хотя Трамп еще не объявил свою конкретную политику в отношении студенческих кредитов, он не раз высказывался против широкомасштабного прощения долгов. В июне 2023 года он похвалил Верховный Суд за то, что остановил план прощения долгов президента Джо Байдена, считая это победой для ответственных заемщиков и утверждая, что такие меры были бы "очень, очень несправедливыми" для тех, кто усердно выплачивал свои долги.

Интересно! Байден отменил более 175 миллиардов долларов студенческих кредитов с момента вступления в должность - больше, чем любой другой президент.

Во время своего президентства Трамп предлагал сократить программы студенческой помощи и высказывал намерение отменить инициативы, такие как программа прощения долгов для работников государственного сектора, называя прощение долгов "незаконным" и ошибочным подходом к решению проблемы студенческих долгов.

Что известно о Project 2025 В рамках программы Project 2025, которую Трамп отклонил, но которая была сформирована некоторыми его бывшими советниками, новая республиканская администрация "должна отменить" программы прощения студенческих долгов, которые ввела администрация Байдена, включая инициативу отмены долгов для работников государственного сектора.

Сокращение расходов на энергетику вдвое

Трамп обещает уменьшить расходы на энергетику для американцев вдвое в течение года с момента вступления в должность, что является ключевой частью его плана по снижению инфляции.

Энергетика была тем, что изначально вызвало нашу проблему,

– сказал Трамп.

Бывший президент отметил, что быстро расширит добычу нефти и газа и уменьшит правительственные барьеры для строительства электростанций. Он заявил, что сможет снизить цены на бензин "ниже 2 долларов за галлон", объявив "национальное чрезвычайное положение" для увеличения внутреннего энергоснабжения.

Заметьте! Некоторые экономисты указывают на то, что президенты не контролируют добычу нефти, а США уже добывают больше сырой нефти, чем любая другая страна в истории.

Другие считают, что снижение затрат на электроэнергию может повлиять на общую инфляцию. Карл Шрамм, профессор экономики в Университете Сиракуз, отмечает, что расходы на энергию стали существенным фактором инфляции цен на продукты питания, поскольку топливо является основным производственным расходником для аграрного сектора.