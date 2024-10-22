Как инфляция влияет на отпуска американцев

По данным опроса Bankrate, проведенного среди домохозяйств с доходом менее 100 тысяч долларов в год, 86% респондентов отметили, что изменят свои привычные планы на отпуск.

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Даже среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч долларов, более трех четвертей также планируют корректировать свои планы.

Темпы инфляции в США замедлились, но многолетнее повышение цен продолжает влиять на бюджеты туристических компаний.

Интересно! Около 80% путешественников планируют сократить расходы на путешествия в этом году, что больше чем 77% в прошлом году.

Инфляция в США снизилась до 2,4% в сентябре 2024 года, по сравнению с 2,5% в августе, но этот показатель все еще немного превышает ожидания экономистов.

Заметьте! Это шестой месяц подряд, когда темпы годового роста инфляции снижаются. Федеральная резервная система рассматривает возможность снижения процентных ставок на своем следующем заседании в ноябре, что может помочь еще больше стабилизировать экономику.