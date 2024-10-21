Почему Россия хочет создать новую платежную систему

Россия предлагает союзникам запустить новую систему трансграничных платежей в реальном времени, сообщает The Economist.

Читайте также Перевод средств из Польши в Украину: каким способом лучше это сделать

Таким образом Россия хочет уменьшить влияние США, которые контролируют мировые финансовые потоки и используют это преимущество для наложения санкций. Это стало особенно ощутимо после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Что такое БРИКС

БРИКС (BRICS) – это международное объединение пяти крупных экономик: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Название BRICS образовано от первых букв названий этих стран. Инициатива для этого альянса была основана в начале 2000-х годов, когда экономики этих стран быстро росли и становились важными игроками на мировой арене.

Путин стремится создать новую децентрализованную систему трансграничных платежей с использованием цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами.

Заметьте! В этой системе основную роль будут играть центральные банки, а не банки-корреспонденты, которые имеют доступ к долларовой клиринговой системе в США.

Где Россия позаимствовала идею

План России по созданию альтернативной системы трансграничных платежей в рамках БРИКС частично вдохновлен экспериментальной платформой mBridge, разработанной Банком международных расчетов (BIS) совместно с центробанками Китая, Гонконга, Таиланда и ОАЭ.

Этот проект, стартовавший в 2019 году, оказался очень успешным. Он позволяет сокращать время на проведение транзакций с нескольких дней до нескольких секунд и снижать их стоимость до почти нулевой.

Интересно! В июне 2023 года BIS объявил, что mBridge достиг "минимально жизнеспособного продукта". К платформе присоединился Центральный банк Саудовской Аравии, а еще около трех десятков стран выступают в роли наблюдателей.