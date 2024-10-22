Як інфляція впливає на відпустки американців

За даними опитування Bankrate, проведеного серед домогосподарств із доходом менше ніж 100 тисяч доларів на рік, 86% респондентів зазначили, що змінять свої звичні плани на відпустку.

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Навіть серед тих, хто заробляє понад 100 тисяч доларів, понад три чверті також планують коригувати свої плани.

Темпи інфляції в США сповільнилися, але багаторічне підвищення цін продовжує впливати на бюджети туристичних компаній.

Цікаво! Близько 80% мандрівників планують скоротити витрати на подорожі цього року, що більше ніж 77% минулого року.

Інфляція у США знизилася до 2,4% у вересні 2024 року, порівняно з 2,5% у серпні, але цей показник все ще трохи перевищує очікування економістів.

Зауважте! Це шостий місяць поспіль, коли темпи річного зростання інфляції знижуються. Федеральна резервна система розглядає можливість зниження процентних ставок на своєму наступному засіданні в листопаді, що може допомогти ще більше стабілізувати економіку.