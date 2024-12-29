Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника ЦПД Андрія Коваленка. Зауважимо, що так звана ідея Трампа полягала у відтермінуванні членства України в НАТО на 20 років та введенні європейських миротворців.

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Що у ЦПД думають про російські ультиматуми

Так, Сергєй Лавров заявив, що Росію не влаштовують пропозиції команди Трампа. Андрій Коваленко зауважує, що ворог все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії.

І зараз потрібно визнати реальність, що РФ потрібно зламати шляхом "обрізання крил" їх союзникам, а також інтенсивним знищенням їх воєнної логістики,

– каже очільник ЦПД.

Коваленко зазначає, що коли посиплеться економіка і військово-промисловий комплекс Росії, тоді буде байдуже на бажання Путіна та "його собак" типу Лаврова. Посадовець наголосив, що наразі це традиційна російська тактика: множити дурню заради вигравання часу.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на три джерела в оточенні Трампа писали, що його адміністрація розглядає варіант заморозити війну. Водночас Україна не доєднається до НАТО найближчі 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів РФ.

Лунали і пропозиції про введення миротворців, однак лише європейських. Трамп неодноразово заявляв, що Європі варто більше докладатися до своєї та української оборони.