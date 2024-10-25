Увеличатся ли выплаты для лиц с І группой инвалидности в ноябре
В ноябре выплаты для лиц с инвалидностью не будут расти. Более того, повышений не планируется до конца этого года.
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Обратите внимание! Пенсия по инвалидности напрямую зависит от возрастной. Люди с I группой должны получать 100% выплаты по возрасту.
С начала года минимальная пенсия по инвалидности была такой:
- для лиц с инвалидностью І группы минимум составлял 2 760 гривен;
- неработающим лицам с инвалидностью II и III групп предоставляется не менее 2 520 гривен;
- работающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.
Однако как сообщает ПФУ, в результате проведения мартовской индексации, минимум для граждан с I группой вырос. Сейчас он составляет 2 980 гривен.
Важно! Выплаты для лиц, которые получили инвалидность при определенных обстоятельствах, рассчитываются по-другому. Речь идет, в частности, о ликвидаторах аварии на ЧАЭС и военных.