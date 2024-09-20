Як поповнити картку Monobank різними способами
Джерело:Monobank
Існує декілька способів поповнити рахунок у Monobank. Нові клієнти часто мають труднощі з цим, оскільки на відміну від традиційних банків, Monobank не має фізичних відділень для внесення коштів через касу.
У яких банках можна поповнити Monobank
Поповнення через інші банки Деякі українські банки дозволяють поповнювати рахунок у Monobank без комісії, повідомляють у банку.
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Це можна зробити у таких банках:
- Мегабанк;
- ОТП;
- Укрсиббанк;
- А-Банк;
- Універсал Банк;
- Південний;
- МТБ (Марфін);
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк.
Поповнення через термінали
Поповнити картку Монобанку готівкою можна через термінали самообслуговування, які доступні в усіх регіонах України. Це дозволяє легко внести кошти на рахунок.
Для цього клієнту потрібно знати номер телефону, на який зареєстрована картка, або сам номер картки. У деяких терміналах, таких як City24 та EasyPay, є сканери для карток, що дає змогу швидко поповнити рахунок з іншої картки.
Важливо! Без комісії поповнення можливе в терміналах А-Банку, City24 та EasyPay. У терміналах інших банків, таких як ПриватБанк або Ощадбанк, стягуватиметься комісія (зазвичай 1-2%).
Поповнення через онлайн-банкінг
Якщо кошти знаходяться на іншій картці, для поповнення картки Монобанку можна скористатися онлайн-банкінгом.
Процедура:
- Увійдіть до особистого кабінету через сайт банку або мобільний додаток.
- Виберіть опцію "Переказ між картами" та "Переказ на картку іншого банку".
- Введіть реквізити картки Монобанку, вкажіть суму та підтвердьте операцію.
Зверніть увагу! За переказ через онлайн-банкінг може стягуватися комісія, яка залежить від банку. Наприклад, у ПриватБанку комісія становить 0,5% від суми (але не менше 5 гривень), а в Укрсиббанку — від 2 до 8 гривень.