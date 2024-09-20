Як поповнити картку Monobank різними способами

Існує декілька способів поповнити рахунок у Monobank. Нові клієнти часто мають труднощі з цим, оскільки на відміну від традиційних банків, Monobank не має фізичних відділень для внесення коштів через касу.

У яких банках можна поповнити Monobank

Поповнення через інші банки Деякі українські банки дозволяють поповнювати рахунок у Monobank без комісії, повідомляють у банку.

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Це можна зробити у таких банках:

Мегабанк;

ОТП;

Укрсиббанк;

А-Банк;

Універсал Банк;

Південний;

МТБ (Марфін);

Укргазбанк;

Укрексімбанк.

Поповнення через термінали

Поповнити картку Монобанку готівкою можна через термінали самообслуговування, які доступні в усіх регіонах України. Це дозволяє легко внести кошти на рахунок.

Для цього клієнту потрібно знати номер телефону, на який зареєстрована картка, або сам номер картки. У деяких терміналах, таких як City24 та EasyPay, є сканери для карток, що дає змогу швидко поповнити рахунок з іншої картки.

Важливо! Без комісії поповнення можливе в терміналах А-Банку, City24 та EasyPay. У терміналах інших банків, таких як ПриватБанк або Ощадбанк, стягуватиметься комісія (зазвичай 1-2%).

Поповнення через онлайн-банкінг

Якщо кошти знаходяться на іншій картці, для поповнення картки Монобанку можна скористатися онлайн-банкінгом.

Процедура:

Увійдіть до особистого кабінету через сайт банку або мобільний додаток. Виберіть опцію "Переказ між картами" та "Переказ на картку іншого банку". Введіть реквізити картки Монобанку, вкажіть суму та підтвердьте операцію.

Зверніть увагу! За переказ через онлайн-банкінг може стягуватися комісія, яка залежить від банку. Наприклад, у ПриватБанку комісія становить 0,5% від суми (але не менше 5 гривень), а в Укрсиббанку — від 2 до 8 гривень.