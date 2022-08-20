Як порахувати майбутню пенсію самостійно: детальна відео інструкція

У Пенсійному фонді України працює сервіс "Пенсійний калькулятор". Розповідаємо, як з його допомогою порахувати свою майбутню пенсію самостійно.

В Україні до кінця року планують підвищити мінімальну пенсію. Ви ж маєте можливість розрахувати, якими будуть фінансові виплати від держави для вас тоді, коли підете на заслужений відпочинок.

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Як розрахувати розмір пенсії

Передовсім слід розібратися, чим є "Пенсійний калькулятор". Як зауважили у ПФУ – це електронний сервіс. І покликаний він для того, щоб спрогнозувати, яким буде розмір вашої пенсії у майбутньому. Для цього використовуються такі дані: вік, стаж, а також заробіток.

До вашої уваги покрокова інструкція, яка дозволить самостійно розрахувати розмір пенсії.

Крок 1. Авторизація. Передовсім вам необхідно буде авторизуватись. Для цього слід зайти на сайт ПФУ та відкрити там вкладку "Портал персональних послуг", після цього обрати вкладку "Пенсійний калькулятор".

Там на вас очікує авторизація. Її можна здійснити за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП) або ж Дія.Підпис чи BankID.

Крок 2. Обрати алгоритм розрахунку пенсії. У ПФУ зазначають, що за замовчуванням стоїть варіант "За введеними даними". Якщо вибрати варіант "З урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку" ви зможете спрогнозувати майбутню пенсію.

У ПФУ наголошують, вибір алгоритму надзвичайно важливий. Саме з його допомогою ви зможете перевірити, чи маєте право на пенсію по досягненню певного віку.

Крок 3. Перевірте персональні дані. Якщо виникне необхідність, актуалізуйте їх. Можливо, необхідно внести корективи у вік, стать тощо.

Крок 4. Додайте періоди трудової діяльності. Якщо ви виявили, що певних місць роботи у переліку немає, то ви можете внести їх вручну. Для цього слід натиснути на кнопку "Додати період".

А вже після цього вводьте місце роботи, період, а також розмір щомісячної заробітної плати. Щоб зберегти – натискайте "Додати", щоб скасувати – "Відміна".

Якщо вам потрібно видалити певний період – натискайте на піктограму "Видалити". Вона світитиметься у рядку періодів вашої трудової діяльності.

Крок 5. Зберігаємо та розраховуємо. Надалі вам необхідно натиснути на кнопку "Зберегти та розрахувати". Після цього відбудеться розрахунок пенсії, а також збереження всіх введених даних. Вони відображатимуться під час наступного входу до "Пенсійного калькулятора".

Як розрахувати розмір майбутньої пенсії самостійно: дивіться відео

Щойно ви проведете розрахунок, у вас з'явиться сума прогнозованої пенсії, а також протокол розрахунку. Для цього появи слід натиснути кнопку "Протокол розрахунку".

Якщо необхідно видалити дані, які ви вводили для розрахунку, виберіть кнопку "Очистити та оновити за даними ПФУ". Це дозволить відновити всі дані та підтягнути цифри, які зараз є у Пенсійного фонду.