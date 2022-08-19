Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону зазначила, що покращують спроможності солідарної системи та готуються до впровадження накопичувальної, передає 24 канал.

До речі Чи може накопичувальна пенсійна система запрацювати ще під час війни

Людина зможе заплатити за себе страховий внесок

Жолнович зазначила, що вже зареєстрували законопроєкт про можливість самостійно людині заплатити за себе страховий внесок. Раніше це міг зробити лише роботодавець. За словами міністерки, в окремих випадках можна було докупити страховий стаж "заднім числом", але це було складне рішення.

Новий законопроєкт спрощує цю систему та цифровізує її. Тепер заплатити страховий внесок за себе можна буде через особистий пенсійний кабінет чи інші цифрові інструменти.

До речі, ініціатива створена насамперед для трьох категорій людей:

Люди, які перебувають за кордоном. Вони там працюють, а в Україні зберігають своє робоче місце. Це означає, що роботодавець не вносить страховий внесок за працівника, але людина може заплатити його самостійно, аби стаж не пропав.

Безробітні люди передпенсійного віку. За них навіть можуть заплатити їхні рідні.

Меценати. Люди, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, зможуть перерахувати кошти на збільшення пенсії конкретному пенсіонеру.

Насамкінець Жолнович додала, сподівається законопроєкт швидко ухвалять.

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