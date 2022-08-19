Министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона отметила, что улучшают способности солидарной системы и готовятся к внедрению накопительной, передает 24 канал.

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Человек сможет заплатить за себя страховой взнос

Жолнович отметила, что уже зарегистрировали законопроект о возможности самостоятельно человеку заплатить за себя страховой взнос. Раньше это мог сделать только работодатель. По словам министра, в редких случаях можно было докупить страховой стаж "задним числом", но это было сложное решение.

Новый законопроект упрощает эту систему и цифровизирует ее. Теперь заплатить страховой взнос за себя можно будет через личный пенсионный кабинет или другие цифровые инструменты.

Кстати, инициатива создана прежде всего для трех категорий людей:

Люди, находящиеся за границей. Они там работают, а в Украине сохраняют свое рабочее место. Это означает, что работодатель не вносит страховой взнос за работника, но человек может заплатить его самостоятельно, чтобы стаж не пропал.

Безработные люди предпенсионного возраста. За них даже могут заплатить родные.

Меценаты. Люди, готовые поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, смогут перечислить средства на увеличение пенсии конкретному пенсионеру.

В заключение Жолнович добавила, надеется законопроект быстро примут.

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