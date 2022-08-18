Введение накопительной системы пенсий, вероятнее всего, будет отложено до завершения войны. Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович во время национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Во время военного положения государство вряд ли сможет ввести такую пенсионную реформу

Скорее всего, этот этап откладывается до конца войны. Поскольку сейчас говорить об инструментах широкого инвестирования будет сложно. А мы должны гарантировать сохранность средств людей,

– заявила Оксана Жолнович.

Чиновница говорит, что в целом Минсоцполитики будет работать над механизмами и нормативной основой накопительной системы пенсий. Тогда ее удастся ввести сразу после войны как этап восстановления.

Заложат ли в бюджет на 2023 год индексации пенсий и других соцвыплат

Ранее Оксана Жолнович рассказывала, заложат ли в бюджет в следующем году индексацию соцвыплат. По словам министра, сейчас начался процесс бюджетирования. Министерство соцполитики формирует бюджетные запросы и после – предоставит их Минфину.

Тогда Министерство финансов рассмотрит запросы и решит, быть индексации или нет. Все ведь зависит от возможностей госбюджета.

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