Индексация соцвыплат не совсем зависит от Министерства соцполитики. Оно только формирует запросы. Об этом Оксана Жолнович рассказала в интервью во время телемарафона, сообщает 24 канал.

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Министерство соцполитики предоставит необходимый запрос

В настоящее время начался процесс бюджетирования. Мы, как Министерство соцполитики, формируем бюджетные запросы. Мы считаем все наши программы и определяем прожиточный минимум. Мы видим рост и подадим эту цифру в Минфин для того, чтобы рассчитывалась уже другая сумма соцвыплат с учетом такого прожиточного минимума,

– рассказала Оксана Жолнович.

Однако министр добавляет, что это только запросы, которые могут согласовать в Министерстве финансов или нет. Всё зависит от возможностей госбюджета.

Оксана Жолнович утверждает, что Министерство соцполитики будет искать креативные решения, чтобы помочь нашим гражданам. Это может быть и с помощью международных благотворителей, готовых помочь определенным категориям граждан.

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