Індексація соцвиплат не зовсім залежить від Міністерства соцполітики. Воно лише формує запити. Про це Оксана Жолнович розповіла в інтерв'ю під час телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Міністерство соцполітики подасть необхідний запит

Зараз розпочався процес бюджетування. Ми, як Міністерство соцполітики, формуємо бюджетні запити. Ми рахуємо всі наші програми і визначаємо прожитковий мінімум. Ми бачимо зростання і подамо цю цифру в Мінфін для того, щоб розраховувалася вже інша сума соцвиплат з урахуванням такого прожиткового мінімуму,

– розповіла Оксана Жолнович.

Проте міністерка додає, що це лише запити, які можуть погодити в Міністерстві фінансів або ні. Усе залежить від можливостей держбюджету.

Оксана Жолнович переконує, що Міністерство соцполітики буде шукати креативних рішень, щоб допомогти нашим громадянам. Це може бути й за допомогою міжнародних благодійників, які готові допомогти певним категоріям громадян.

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