Щоб не платити захмарну комуналку: як правильно подавати показники лічильників

Подавати показники лічильників потрібно правильно, аби не отримати завищені суми у платіжках. Що стосується терміну подачі показників, то якщо подати показники не вчасно – споживачам нарахують комунальні за показниками попереднього місяця.

Як та коли подавати показники лічильників

Показники електролічильника

Передати показники електролічильника можна наступним чином:

через сайт ОСР (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.

Передати показники потрібно до 4 числа кожного місяця.

Показники газового лічильника

Зауважте, що окрім рахунків за газ українці також повинні сплачувати за транспортування газу. Тут тариф фіксований і не залежить від кількості спожитого газу.

А передати показники газового лічильника можна наступним чином:

передавати оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувати в контакт-центр облгазу.

Показники лічильників гарячої та холодної води

Споживачі повинні подавати показники лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. При подачі важливо не забути вказати свій номер особового рахунку.

Дані лічильників можна передати такими способами:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за номером контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Які актуальні тарифи на комуналку

Подавати показники лічильників на воду слід щомісяця до 28 числа.

Нині понад 98% домогосподарств, що є клієнтами "Нафтогазу", сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр. Водночас шість постачальників встановлюють ціну в 8 гривень, а в п'яти компаніях тарифи дещо вищі.

Тарифи на воду зростуть

Нагадаємо, поки вартість електроенергії в Україні залишиться на рівні

30 січня під час засідання НКРЕКП було ухвалено новий розмір тарифів. Основними причинами збільшення тарифів є зростання кількості електроенергії, яка використовується, підвищення зарплат працівників та загальні витрати підприємств.

Відтак, з 1 квітня гуртовий тариф за водопостачання за 1 метр кубічний буде таким:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні.

А уже з 1 липня тарифи зростуть так: