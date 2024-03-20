Щоб не платити захмарну комуналку: як правильно подавати показники лічильників

20 березня 2024, 14:15
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Подавати показники лічильників потрібно правильно, аби не отримати завищені суми у платіжках. Що стосується терміну подачі показників, то якщо подати показники не вчасно – споживачам нарахують комунальні за показниками попереднього місяця.

Як та коли подавати показники лічильників

  • Показники електролічильника

Передати показники електролічильника можна наступним чином:

  • через сайт ОСР (через особистий кабінет);
  • зателефонувати до кол-центру ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • іншим способом, передбаченим ОСР.
Зверніть увагу! Передати показники потрібно до 4 числа кожного місяця.

  • Показники газового лічильника

Зауважте, що окрім рахунків за газ українці також повинні сплачувати за транспортування газу. Тут тариф фіксований і не залежить від кількості спожитого газу.

А передати показники газового лічильника можна наступним чином:

  • передавати оператору ГРМ (облгазу);
  • на сайті або у чат-боті облгазу;
  • зателефонувати в контакт-центр облгазу.
Зверніть увагу! Споживачі повинні подавати показники лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. При подачі важливо не забути вказати свій номер особового рахунку.
  • Показники лічильників гарячої та холодної води

Дані лічильників можна передати такими способами:

  • в особистому кабінеті;
  • на сайті;
  • за допомогою Viber-бота;
  • за номером контакт-центру (044) 202-0202;
  • за допомогою Telegram-бота у додатку;
  • у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
  • записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Зверніть увагу! Подавати показники лічильників на воду слід щомісяця до 28 числа.

Які актуальні тарифи на комуналку

Нині понад 98% домогосподарств, що є клієнтами "Нафтогазу", сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр. Водночас шість постачальників встановлюють ціну в 8 гривень, а в п'яти компаніях тарифи дещо вищі.

Нагадаємо, поки вартість електроенергії в Україні залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину.

Тарифи на воду зростуть

30 січня під час засідання НКРЕКП було ухвалено новий розмір тарифів. Основними причинами збільшення тарифів є зростання кількості електроенергії, яка використовується, підвищення зарплат працівників та загальні витрати підприємств.

Відтак, з 1 квітня гуртовий тариф за водопостачання за 1 метр кубічний буде таким:

  • "Львівводоканал" – 8,11 гривні;
  • "Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні;
  • "Чернівціводоканал" – 9,06 гривні;
  • "Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні.

А уже з 1 липня тарифи зростуть так:

  • "Львівводоканал" – 9,02 гривні;
  • "Івано-Франківськводоекотехпром" – 9,02 гривні;
  • "Чернівціводоканал" – 10,6 гривні;
  • "Дрогобичводоканал" – 15,64 гривні.
Автор: Катерина Добровольська