Щоб не платити захмарну комуналку: як правильно подавати показники лічильників
Подавати показники лічильників потрібно правильно, аби не отримати завищені суми у платіжках. Що стосується терміну подачі показників, то якщо подати показники не вчасно – споживачам нарахують комунальні за показниками попереднього місяця.
Як та коли подавати показники лічильників
- Показники електролічильника
Передати показники електролічильника можна наступним чином:
- через сайт ОСР (через особистий кабінет);
- зателефонувати до кол-центру ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- іншим способом, передбаченим ОСР.
- Показники газового лічильника
Зауважте, що окрім рахунків за газ українці також повинні сплачувати за транспортування газу. Тут тариф фіксований і не залежить від кількості спожитого газу.
А передати показники газового лічильника можна наступним чином:
- передавати оператору ГРМ (облгазу);
- на сайті або у чат-боті облгазу;
- зателефонувати в контакт-центр облгазу.
- Показники лічильників гарячої та холодної води
Дані лічильників можна передати такими способами:
- в особистому кабінеті;
- на сайті;
- за допомогою Viber-бота;
- за номером контакт-центру (044) 202-0202;
- за допомогою Telegram-бота у додатку;
- у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Які актуальні тарифи на комуналку
Нині понад 98% домогосподарств, що є клієнтами "Нафтогазу", сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр. Водночас шість постачальників встановлюють ціну в 8 гривень, а в п'яти компаніях тарифи дещо вищі.
Тарифи на воду зростуть
30 січня під час засідання НКРЕКП було ухвалено новий розмір тарифів. Основними причинами збільшення тарифів є зростання кількості електроенергії, яка використовується, підвищення зарплат працівників та загальні витрати підприємств.
Відтак, з 1 квітня гуртовий тариф за водопостачання за 1 метр кубічний буде таким:
- "Львівводоканал" – 8,11 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні;
- "Чернівціводоканал" – 9,06 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні.
А уже з 1 липня тарифи зростуть так:
- "Львівводоканал" – 9,02 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 9,02 гривні;
- "Чернівціводоканал" – 10,6 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 15,64 гривні.