Чтобы не платить заоблачную коммуналку: как правильно подавать показания счетчиков

20 марта 2024, 14:15
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Подавать показания счетчиков нужно правильно, чтобы не получить завышенные суммы в платежках. Что касается срока подачи показателей, то если подать показатели не вовремя - потребителям начислят коммунальные по показателям предыдущего месяца.

Как и когда подавать показатели счетчиков

  • Показания электросчетчика

Передать показатели электросчетчика можно следующим образом:

  • через сайт ОСР (через личный кабинет);
  • позвонить в колл-центр ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • другим способом, предусмотренным ОСР.
Обратите внимание! Передать показатели нужно до 4 числа каждого месяца.

  • Показания газового счетчика

Заметьте, что кроме счетов за газ украинцы также должны платить за транспортировку газа. Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.

А передать показатели газового счетчика можно следующим образом:

  • передавать оператору ГРМ (облгазу);
  • на сайте или в чат-боте облгаза;
  • позвонить в контакт-центр облгаза.
Обратите внимание! Потребители должны подавать показатели счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. При подаче важно не забыть указать свой номер лицевого счета.
  • Показания счетчиков горячей и холодной воды

Данные счетчиков можно передать такими способами:

  • в личном кабинете;
  • на сайте;
  • с помощью Viber-бота;
  • по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
  • с помощью Telegram-бота в приложении;
  • в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
  • записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Обратите внимание! Подавать показания счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа.

Какие актуальные тарифы на коммуналку

Сейчас более 98% домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривны за кубометр. В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.

Напомним, пока стоимость электроэнергии в Украине останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час.

Тарифы на воду вырастут

30 января во время заседания НКРЭКУ был принят новый размер тарифов. Основными причинами увеличения тарифов является рост количества электроэнергии, которая используется, повышение зарплат работников и общие расходы предприятий.

Поэтому, с 1 апреля оптовый тариф за водоснабжение за 1 метр кубический будет таким:

  • "Львовводоканал" – 8,11 гривны;
  • "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны;
  • "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны;
  • "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны.

А уже с 1 июля тарифы вырастут так:

  • "Львовводоканал" – 9,02 гривны;
  • "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 9,02 гривны;
  • "Черновцыводоканал" – 10,6 гривны;
  • "Дрогобычводоканал" – 15,64 гривны.
Автор: Катерина Добровольська