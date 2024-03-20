Чтобы не платить заоблачную коммуналку: как правильно подавать показания счетчиков
Подавать показания счетчиков нужно правильно, чтобы не получить завышенные суммы в платежках. Что касается срока подачи показателей, то если подать показатели не вовремя - потребителям начислят коммунальные по показателям предыдущего месяца.
Как и когда подавать показатели счетчиков
- Показания электросчетчика
Передать показатели электросчетчика можно следующим образом:
- через сайт ОСР (через личный кабинет);
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- другим способом, предусмотренным ОСР.
- Показания газового счетчика
Заметьте, что кроме счетов за газ украинцы также должны платить за транспортировку газа. Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.
А передать показатели газового счетчика можно следующим образом:
- передавать оператору ГРМ (облгазу);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонить в контакт-центр облгаза.
- Показания счетчиков горячей и холодной воды
Данные счетчиков можно передать такими способами:
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота;
- по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
- с помощью Telegram-бота в приложении;
- в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Какие актуальные тарифы на коммуналку
Сейчас более 98% домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривны за кубометр. В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.
Тарифы на воду вырастут
30 января во время заседания НКРЭКУ был принят новый размер тарифов. Основными причинами увеличения тарифов является рост количества электроэнергии, которая используется, повышение зарплат работников и общие расходы предприятий.
Поэтому, с 1 апреля оптовый тариф за водоснабжение за 1 метр кубический будет таким:
- "Львовводоканал" – 8,11 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны;
- "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны.
А уже с 1 июля тарифы вырастут так:
- "Львовводоканал" – 9,02 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 9,02 гривны;
- "Черновцыводоканал" – 10,6 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 15,64 гривны.