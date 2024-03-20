Чтобы не платить заоблачную коммуналку: как правильно подавать показания счетчиков

Подавать показания счетчиков нужно правильно, чтобы не получить завышенные суммы в платежках. Что касается срока подачи показателей, то если подать показатели не вовремя - потребителям начислят коммунальные по показателям предыдущего месяца.

Как и когда подавать показатели счетчиков

Показания электросчетчика

Передать показатели электросчетчика можно следующим образом:

через сайт ОСР (через личный кабинет);

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

другим способом, предусмотренным ОСР.

Передать показатели нужно до 4 числа каждого месяца.

Показания газового счетчика

Заметьте, что кроме счетов за газ украинцы также должны платить за транспортировку газа. Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.

А передать показатели газового счетчика можно следующим образом:

передавать оператору ГРМ (облгазу);

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонить в контакт-центр облгаза.

Показания счетчиков горячей и холодной воды

Потребители должны подавать показатели счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. При подаче важно не забыть указать свой номер лицевого счета.

Данные счетчиков можно передать такими способами:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по номеру контакт-центра (044) 202-0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какие актуальные тарифы на коммуналку

Подавать показания счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа.

Сейчас более 98% домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривны за кубометр. В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.

Тарифы на воду вырастут

Напомним, пока стоимость электроэнергии в Украине останется на уровне

30 января во время заседания НКРЭКУ был принят новый размер тарифов. Основными причинами увеличения тарифов является рост количества электроэнергии, которая используется, повышение зарплат работников и общие расходы предприятий.

Поэтому, с 1 апреля оптовый тариф за водоснабжение за 1 метр кубический будет таким:

"Львовводоканал" – 8,11 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны;

"Черновцыводоканал" – 9,06 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны.

А уже с 1 июля тарифы вырастут так: