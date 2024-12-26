Надбавки за понаднормовий стаж: як вони нараховуються

Пенсійний фонд України пояснив, як нараховуються надбавки до пенсії за понаднормовий стаж. За кожен повний рік страхового стажу пенсія за віком збільшується на 1% від обчисленого розміру пенсії.

Як призначається надбавка за стаж

Понаднормовим вважається стаж понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Як зміниться дохідність гривневих депозитів на початку 2025 року

За кожен рік страхового стажу для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, понад 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, пенсія за віком також збільшується на 1%.

Як призначається мінімальна пенсія Мінімальний розмір пенсії для осіб, що мають 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок (для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року – 25 років для чоловіків і 20 років для жінок), дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленому законом.

Нагадаємо, що з 1 липня частина пенсіонерів отримала підвищення виплат, а Кабмін ухвалив рішення про індексацію пенсій на 8% з 1 березня.

Зауважте! З 1 квітня 2024 року було проведено автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого страхового стажу. За даними Пенсійного фонду, на 1 квітня 2024 року кількість пенсіонерів, які отримують пенсію до 3 тисяч гривень, зменшилась до 26,84%.