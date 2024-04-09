Щоб не отримати штраф: коли слід провести повірку лічильника

В Україні є вимога обов'язкової перевірки лічильників для вимірювання споживання води, газу, електроенергії, та тепла, зазначена у відповідних нормативних документах. Повірку обов'язково повинні здійснювати всі власники лічильників.

Після тимчасової паузи на початку війни, вимога щодо повірки лічильників була відновлена у 2023 році.

Читайте також Надбавка до пенсії у червні: кому нарахують нову доплату

Хто має пройти повірку

Повірку мають проходити всі власники лічильників у країні. Вони зобов'язані організувати перевірку впродовж трьох місяців після завершення опалювального сезону. Це стосується лічильників для вимірювання споживання газу, води, електрики та тепла.

Процедуру може розпочати як споживач, так і постачальник послуг. Зазвичай, самі постачальники інформують споживачів про необхідність перевірки.

У випадку, якщо споживач не пам'ятає, коли востаннє проводилась перевірка його лічильника, фахівці комунальних служб або відповідні органи самі вийдуть на зв'язок із ним, щоб повідомити про потребу у повірці.

Додатково фахівці можуть провести демонтаж та перевірку метрологічних параметрів лічильника, а потім його повторний монтаж.

Як проходить повірка

Процедура перевірки лічильників в Україні триває до 5 днів. Акредитовані спеціалісти відвідують місце встановлення лічильника для проведення необхідних перевірок і калібрувань. Лічильник може бути тимчасово демонтований для детального огляду.

Як оплатити послугу

Оплата за повірку лічильника залежить від його типу:

За лічильники газу та електрики відповідає постачальник, і споживачу не потрібно нічого оплачувати.

Вартість повірки лічильників води та тепла лягає на плечі споживача, якщо тариф не включає цю послугу.

Після завершення повірки видається акт або протокол, який фіксує результати перевірки. У разі виявлення проблем з лічильником, його можуть замінити або відремонтувати.

Невиконання вимог щодо повірки лічильників у визначені терміни може призвести до припинення надання комунальних послуг або до нарахування штрафів.