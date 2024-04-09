Щоб не отримати штраф: коли слід провести повірку лічильника
Джерело:Кабмін
В Україні є вимога обов'язкової перевірки лічильників для вимірювання споживання води, газу, електроенергії, та тепла, зазначена у відповідних нормативних документах. Повірку обов'язково повинні здійснювати всі власники лічильників.
Після тимчасової паузи на початку війни, вимога щодо повірки лічильників була відновлена у 2023 році.
Читайте також Надбавка до пенсії у червні: кому нарахують нову доплату
Хто має пройти повірку
Повірку мають проходити всі власники лічильників у країні. Вони зобов'язані організувати перевірку впродовж трьох місяців після завершення опалювального сезону. Це стосується лічильників для вимірювання споживання газу, води, електрики та тепла.Важливо! Процедуру може розпочати як споживач, так і постачальник послуг. Зазвичай, самі постачальники інформують споживачів про необхідність перевірки.
У випадку, якщо споживач не пам'ятає, коли востаннє проводилась перевірка його лічильника, фахівці комунальних служб або відповідні органи самі вийдуть на зв'язок із ним, щоб повідомити про потребу у повірці.
Додатково фахівці можуть провести демонтаж та перевірку метрологічних параметрів лічильника, а потім його повторний монтаж.
Як проходить повірка
Процедура перевірки лічильників в Україні триває до 5 днів. Акредитовані спеціалісти відвідують місце встановлення лічильника для проведення необхідних перевірок і калібрувань. Лічильник може бути тимчасово демонтований для детального огляду.
Як оплатити послугу
Оплата за повірку лічильника залежить від його типу:
- За лічильники газу та електрики відповідає постачальник, і споживачу не потрібно нічого оплачувати.
- Вартість повірки лічильників води та тепла лягає на плечі споживача, якщо тариф не включає цю послугу.
Після завершення повірки видається акт або протокол, який фіксує результати перевірки. У разі виявлення проблем з лічильником, його можуть замінити або відремонтувати.Важливо! Невиконання вимог щодо повірки лічильників у визначені терміни може призвести до припинення надання комунальних послуг або до нарахування штрафів.