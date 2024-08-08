Чому може відбутися занепад нафтогазової економіки Росії

Російська академія наук провела дослідження, відносно розвитку російської нафтогазової економіки. Отриманні результати для Москви невтішні.

Що чекає на нафтогазову економіку Росії

На думку дослідників, основною причиною занепаду нафтогазової російської економіки є втрата доступу до західних технологій. Також значний негативний вплив має неможливість Росії збувати сировинні товари на ключових ринках.

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Вірогідно, у найближчі 25 років російська економіка може втратити 40% паливного експорту. Дохід від цієї галузі скоротиться у 2,8% разів.

Виторг від експорту палива забезпечує значну частину російського ВВП. Протягом наступних декількох років частка ПЕК в економіці буде менша щонайменше у 5 разів.

За прогнозом дослідників, виручка від експорту вуглеводнів стрімко знижуватиметься. Якщо у 2021 році вона сягала 315 мільярдів доларів, то у наступні роки ситуація виглядатиме так:

до 2030 року – 146 мільярдів доларів;

до 2050 року – 114 мільярдів доларів.

Дослідники вважають, що Росія просто не зможе повернутись до попередніх обсягів експорту вуглеводнів. Йдеться як про грошове, так і фізичне значення.