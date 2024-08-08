Что ждет нефтегазовую экономику России
По мнению исследователей, основной причиной упадка нефтегазовой российской экономики является потеря доступа к западным технологиям. Также значительное негативное влияние оказывает невозможность России сбывать сырьевые товары на ключевых рынках.
Читайте также Стоимость доллара и евро: НБУ установил новые ценовые отметки валют
Вероятно, в ближайшие 25 лет российская экономика может потерять 40% топливного экспорта. Доход от этой отрасли сократится в 2,8% раз.
Выручка от экспорта топлива обеспечивает значительную часть российского ВВП. В течение следующих нескольких лет доля ТЭК в экономике будет меньше минимум в 5 раз.
По прогнозу исследователей, выручка от экспорта углеводородов будет стремительно снижаться. Если в 2021 году она достигала 315 миллиардов долларов, то в последующие годы ситуация будет выглядеть так:
- до 2030 года – 146 миллиардов долларов;
- к 2050 году – 114 миллиардов долларов.