Что ждет нефтегазовую экономику России

По мнению исследователей, основной причиной упадка нефтегазовой российской экономики является потеря доступа к западным технологиям. Также значительное негативное влияние оказывает невозможность России сбывать сырьевые товары на ключевых рынках.

Читайте также Стоимость доллара и евро: НБУ установил новые ценовые отметки валют

Вероятно, в ближайшие 25 лет российская экономика может потерять 40% топливного экспорта. Доход от этой отрасли сократится в 2,8% раз.

Выручка от экспорта топлива обеспечивает значительную часть российского ВВП. В течение следующих нескольких лет доля ТЭК в экономике будет меньше минимум в 5 раз.

По прогнозу исследователей, выручка от экспорта углеводородов будет стремительно снижаться. Если в 2021 году она достигала 315 миллиардов долларов, то в последующие годы ситуация будет выглядеть так:

до 2030 года – 146 миллиардов долларов;

к 2050 году – 114 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Исследователи считают, что Россия просто не сможет вернуться к предыдущим объемам экспорта углеводородов. Речь идет как о денежном, так и физическом значении.