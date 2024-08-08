Официальный курс 8 августа

По данным НБУ официальный курс доллара торгуется по 40,98 гривны за доллар. То есть цена упала на 5 копеек.

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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 44,76 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты упала на 3 копейки.

На завтра, 9 августа, курс он НБУ будет таким:

доллар – 40,99 гривны за валюту,

евро – 44,80 гривны за валюту.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 8 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 40,85 гривны , а продажа – 41,30 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,60 гривны , а продажа – 41,20 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,13 гривны, а продажа – 41,25 гривны.

Когда ситуация с курсом гривны стабилизируется

По словам экономиста Даниила Монина, с которыми он поделился с 24 Каналом, курс гривны может стабилизироваться уже в августе. Речь идет о том, что в июне инфляция в Украине ускорилась, а значит для Нацбанка это будет сигналом сдерживать курс.

Даниил Монин Экономический эксперт С августа по декабрь этого года ожидается 22 миллиарда долларов западного финансирования. А это больше, чем пришло за первые 7 месяцев 2024 года – 16 миллиардов.

Обратите внимание! Вероятнее всего, что Нацбанк будет держать курс в диапазоне 41 – 42 гривен за валюту.

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