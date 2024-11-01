Афера на основі «тисячі Зеленського»: що потрібно знати українцям

Українці зможуть отримати спеціальну грошову допомогу від держави. Видачу коштів анонсував президент України Володимир Зеленський. Шахраї оперативно відреагували на рішення уряду і підготували нову схему обману.

Як шахраї видурюють гроші в українців

У соцмережах, зокрема у Telegram-каналах, почали зʼявлятися повідомлення про видачу допомоги із фейковим посиланням на нібито платформу Мінсоцполітики, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерство.

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Нагадаємо! Видача 1000 за програмою "єПідтримка" відбуватиметься через Дію.

Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Представники Мінсоцполітики застерігають українців від передачі особистих даних шахраям. Для того, щоб не втратити свої кошти потрібно:

дізнаватися інформацію лише на офіційних ресурсах, наприклад, на сайті міністерства;

не переходити за підозрілими посиланнями, зокрема у Telegram;

не передавати дані, відносно свого особистого рахунку третім особам (не вводити конфіденційну інформацію, таку як CVV на підозрілих сайтах).

Зверніть увагу! Для того аби убезпечити свої кошти, ви можете користуватись динамічним CVV кодом. Тобто таким, який буде змінюватись через певний проміжок часу.