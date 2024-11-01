Как мошенники выманивают деньги у украинцев

В соцсетях, в частности в Telegram-каналах, начали появляться сообщения о выдаче помощи с фейковой ссылкой на якобы платформу Минсоцполитики, сообщает 24 Канал со ссылкой на министерство.

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Напомним! Выдача 1000 по программе "еПидтрымка" будет происходить через Дию.

Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карточек, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам,

– говорится в сообщении министерства.

Представители Минсоцполитики предостерегают украинцев от передачи личных данных мошенникам. Для того чтобы не потерять свои средства нужно:

узнавать информацию только на официальных ресурсах, например, на сайте министерства;

не переходить по подозрительным ссылкам, в частности в Telegram;

не передавать данные, относительно своего личного счета третьим лицам (не вводить конфиденциальную информацию, такую как CVV на подозрительных сайтах).

Обратите внимание! Для того чтобы обезопасить свои средства, вы можете пользоваться динамическим CVV кодом. То есть таким, который будет меняться через определенный промежуток времени.