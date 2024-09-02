Українські школярі можуть не платити за проїзд: що для цього потрібно

Київські школярі можуть не платити за проїзд. Для цього їм потрібно мати при собі учнівський квиток.

Як школярам не платити за проїзд

Школяр має валідувати свій учнівський квиток у транспорті. Таким чином він "активує" можливість безкоштовного приїзду.

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Як отримати учнівський квиток через застосунок "Київ Цифровий":

виберіть послугу "Замовлення учнівського";

заповніть анкету;

замовте цифровий квиток.

Коли навчальний заклад підтвердить інформацію, вказану учнем, школяр отримає свій пін-код та номер учнівського. Ці дані потрібно ввести через сервіс "Транспортна картка".

Зверніть увагу! Проїзд у громадському транспорті для школярів став безкоштовним з 1 вересня.

Після проведення усіх цих маніпуляцій учень зможе отримати цифровий учнівський квиток. За бажанням, школяр має змогу отримати пластик. Пластиковий варіант потрібно замовити окремо.

Зауважте! Замовити пластиковий варіант учнівського квитка можна за посиланням тут.