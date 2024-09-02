Провадження електронної гривні та "шагів"

Голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що пілотні проєкти щодо електронної гривні були проведені у 2019 та 2021 роках. Наразі банк займається розробкою внутрішніх регламентів та пошуком відповідей на ключові питання, передає 24 Канал.

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Пишний зазначив, що реалізація електронної гривні під час воєнного стану може бути не доцільною, однак банк уважно стежить за досвідом центральних банків інших країн, де це питання активно обговорюється. Як тільки з'явиться можливість, НБУ буде готовий до впровадження електронної гривні.

Крім того, голова НБУ прокоментував можливість використання історичної назви "шаги" в електронній гривні.

Андрій Пишний Голова НБУ Щодо питання про використання "шагів", якщо це буде прийнято, НБУ відповідно відреагує. Хоча питання не зовсім просте, хочу зазначити, що "шаги" мають важливе історичне значення для України. Подібно до того, як слово "козак" має важливе значення в нашій культурі, так і "шаги" є частиною нашої національної ідентичності.

Національний банк продовжує роботу над цими питаннями і готовий до обговорення подальших кроків щодо впровадження електронної гривні та відновлення історичних назв.

Контекст

Національний банк заявив про необхідність змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг" з метою відновлення історичної справедливості, а також для сприяння дерусифікації, деколонізації та відродження національних традицій в грошовому обігу України.

Згідно з дослідженням НБУ, назва "копійка" є символом московської окупації та має імперське походження. У регуляторі також зазначили, що "копійка" залишається в обігу лише в країнах, ворожих до України.

Зауважте! Для впровадження нової назви, НБУ планує провести ряд законодавчих змін. При цьому співвідношення між "копійкою" та "шагом" залишиться 1:1. Національний банк також працюватиме над дизайном нових монет та порядком їх введення в обіг. Окрім цього, рішення щодо виведення з обігу "копійок" також буде приймати НБУ.