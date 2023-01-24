Які звички ведуть українців до бідності і як їх позбутися

Якщо після зарплати ваші гроші тануть мов сніг на сонці та коштів ніколи не вистачає, варто задуматись про власні звички, які не дозволяють досягти фінансового добробуту. Для того, щоб мати гарний прибуток, потрібно вміти мислити стратегічно і думати про майбутнє.

Редакція 24 Каналу зібрала поради, які допоможуть більш раціонально витрачати свої кошти.

1. Формувати невелику "подушку безпеки"

В першу чергу потрібно не витрачати усі зароблені гроші в один день, а відкладати хоча б невелику частину на випадок, якщо вони терміново знадобляться.

Ви ніколи не розбагатієте, якщо витрачатимете усе, що заробляєте. Я розумію, якщо у вас не дуже велика заробітна плата, то важко відкладати частину та накопичувати резерв. Але що ви будете робити, коли зламається комп’ютер на якому ви працюєте щодня? Якою б маленькою не була ваша зарплата, візьмуть за правило завжди відкладати 10% на окремий рахунок і формувати резерв із цих грошей,

– каже засновниця Izibank Анна Тігіпко.

2. Турбуватися про збільшення свого доходу

Важко, але варто ментально себе привчити до більшого доходу. Якщо приділяти хоча б 10 хвилин на день на пошук рішень для збільшення своїх прибутків, це дозволить ефективніше витрачати свій час.

Думка "Гроші знецінюються, тож не варто їх накопичувати" – підсвідомий шлях до бідності. Для більшості, краще сьогодні жити на широку ногу й не турбуватись про завтрашній день. Такі дії заважають йти вперед та більше заробляти,

– радить Анна Тігіпко.

3. Контроль своїх витрат

Інша шкідлива звичка – витрачати кошти, забуваючи про це. Краще перевести більшість коштів на безготівковий розрахунок. Якщо розплачуватись банківською карткою, то у мобільному додатку буде відображатися історія витрат.



Краще спочатку здійснювати необхідні та великі покупки, а потім купляти те, що менш потрібно. Так ви будете впевнені, що всі обов'язкові платежі здійснено та у вас є все, що потрібно в першу чергу.

​4. Інвестиції у свій розвиток

Кожній людині, особливо тій, яка уже досягла успіху, важливо не зупинятись і продовжувати займатися саморозвитком. Тільки у бідних людей, на відміну від заможних, є поняття "вбити час". Успішні люди інвестують у своє майбутнє.

Для того, щоб мати хороший прибуток і займатися тим, що подобається, потрібно почати боротьбу з власною лінню і страхом зазнати невдачі. Для того, щоб досягти успіху, потрібно мати сміливість вийти з зони комфорту та почати йти до своїх мрій.