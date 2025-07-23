Держава готова до змін: чи зможе Україна отримати більше дронів
- Україна законтрактувала 4 виробників дронів-перехоплювачів.
- Міноборони прагне отримати зовнішнє фінансування для закупівлі дронів-перехоплювачів.
Україна потребує значної кількості дронів. Зокрема, йдеться про перехоплювачі. Держава уже законтрактувала 4 виробників дронів такого типу.
Як держава планує отримати більше дронів для України?
Загальна сума укладених угод – більш як 3 мільярди гривень, повідомляє 24 Канал з посилання на Дениса Шмигаля.
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Разом із Першим віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим зустрілися з Brave1, командою Мінцифри, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України. Зосередилися на забезпеченні безпілотниками наших воїнів на передовій.
Як повідомив Шмигаль, Міноборони уже змогло досягнути певних домовленостей з партнерами у цьому питанні. Зараз українські урядовці прагнуть отримати зовнішнє фінансування на закупівлю дронів-перехоплювачів.
Президент поставив завдання розвивати цей напрям. І маємо вже чотири держконтракти з виробниками. Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії,
– каже Шмигаль.
Зверніть увагу! Дрони-перехоплювачі надзвичайно важливі на фронті. Завдяки їм, можна протидіяти шахедам.