Як держава планує отримати більше дронів для України?
Загальна сума укладених угод – більш як 3 мільярди гривень, повідомляє 24 Канал з посилання на Дениса Шмигаля.
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Разом із Першим віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим зустрілися з Brave1, командою Мінцифри, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України. Зосередилися на забезпеченні безпілотниками наших воїнів на передовій.
Як повідомив Шмигаль, Міноборони уже змогло досягнути певних домовленостей з партнерами у цьому питанні. Зараз українські урядовці прагнуть отримати зовнішнє фінансування на закупівлю дронів-перехоплювачів.
Президент поставив завдання розвивати цей напрям. І маємо вже чотири держконтракти з виробниками. Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії,
– каже Шмигаль.
Зверніть увагу! Дрони-перехоплювачі надзвичайно важливі на фронті. Завдяки їм, можна протидіяти шахедам.