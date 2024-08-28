Хто з пенсіонерів має право на благодійну пенсію

Українські пенсіонери можуть отримувати благодійну пенсію. Це виплата надається особі, завдяки внеску від мецената.

Як працює система передачі благодійної пенсії

Особа може зробити пожертву конкретному пенсіонеру. Розмір цього внеску меценат визначає сам.

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70% благодійної пожертви спрямовується визначеному меценатом пенсіонеру, а 30% суми надходить до бюджету Пенсійного фонду України та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Пенсіонер не одразу отримує кошти. Спочатку пожертва зараховується до виплатних документів. Цей процес триває протягом місяця з моменту надходження грошей.

Тобто, фактично, благодійна пенсія це додаткові кошти від мецената, завдяки яким зростає виплата конкретної особи. Наприклад, якщо благодійник передає у ПФУ 10 000 гривень, пенсіонер отримує 7 000 гривень, а у Пенсійний фонд зараховується 3 000 гривень.

Нагадаємо! Пенсіонер може збільшити свої виплати, завдяки спеціальним надбавкам до пенсії.