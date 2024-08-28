Як працює система передачі благодійної пенсії

Особа може зробити пожертву конкретному пенсіонеру. Розмір цього внеску меценат визначає сам.

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70% благодійної пожертви спрямовується визначеному меценатом пенсіонеру, а 30% суми надходить до бюджету Пенсійного фонду України та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Пенсіонер не одразу отримує кошти. Спочатку пожертва зараховується до виплатних документів. Цей процес триває протягом місяця з моменту надходження грошей.

Тобто, фактично, благодійна пенсія це додаткові кошти від мецената, завдяки яким зростає виплата конкретної особи. Наприклад, якщо благодійник передає у ПФУ 10 000 гривень, пенсіонер отримує 7 000 гривень, а у Пенсійний фонд зараховується 3 000 гривень.

Нагадаємо! Пенсіонер може збільшити свої виплати, завдяки спеціальним надбавкам до пенсії.