Як працює система передачі благодійної пенсії
Особа може зробити пожертву конкретному пенсіонеру. Розмір цього внеску меценат визначає сам.
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70% благодійної пожертви спрямовується визначеному меценатом пенсіонеру, а 30% суми надходить до бюджету Пенсійного фонду України та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Пенсіонер не одразу отримує кошти. Спочатку пожертва зараховується до виплатних документів. Цей процес триває протягом місяця з моменту надходження грошей.
Тобто, фактично, благодійна пенсія це додаткові кошти від мецената, завдяки яким зростає виплата конкретної особи. Наприклад, якщо благодійник передає у ПФУ 10 000 гривень, пенсіонер отримує 7 000 гривень, а у Пенсійний фонд зараховується 3 000 гривень.
Нагадаємо! Пенсіонер може збільшити свої виплати, завдяки спеціальним надбавкам до пенсії.