Хто може отримати надбавки до пенсії у 65 років

Українці мають змогу вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Відповідно, після нарахування пенсії у цьому віці, особа може отримати спеціальні надбавки.

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Пенсіонер має змогу отримати доплату за дітей. За умови, що неповнолітня особа проживає з ним на постійній основі. Зараз доплата за дітей становить 150 гривень.

Також пенсіонери можуть отримати спеціальну надбавку за донорство. Така доплата зараз становить 292 гривні.

Ця надбавка надається, якщо особа має статус почесного донора, тобто вона:

здала 40 максимально допустимих доз крові;

або ж 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Зверніть увагу! Українці старше 70 років можуть отримати надбавку за віком. Така доплата надається за певних умов.