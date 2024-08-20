Кто может получить надбавки к пенсии в 65 лет

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Соответственно, после начисления пенсии в этом возрасте, человек может получить специальные надбавки.

Читайте также Украина увеличила экспорт в Германию: какие страны сейчас главные импортеры

Пенсионер имеет возможность получить доплату за детей. При условии, что несовершеннолетнее лицо проживает с ним на постоянной основе. Сейчас доплата за детей составляет 150 гривен.

Также пенсионеры могут получить специальную надбавку за донорство. Такая доплата сейчас составляет 292 гривны.

Эта надбавка предоставляется, если лицо имеет статус почетного донора, то есть она:

сдала 40 максимально допустимых доз крови;

или же 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Обратите внимание! Украинцы старше 70 лет могут получить надбавку по возрасту. Такая доплата предоставляется при определенных условиях.