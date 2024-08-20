Торговые отношения с Германией

Кроме экспорта, вырос также импорт. В первое полугодие 2024 года Украина импортировала товары из Германии на сумму 3,6 миллиарда евро, что на 6,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

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Согласно его словам, объемы торговли между Германией и Украиной превысили объемы торговли между Германией и Россией.

Интересно! Экспорт из Германии в Россию уменьшился на четверть до 3,7 миллиарда евро, а импорт товаров из России в Германию упал на 58% и составил 1 миллиард евро.

Для сравнения, в 2021 году экспорт Германии в Россию составил 26 миллиардов евро.

Как изменился экспорт и импорт в другие страны

В первом полугодии 2024 года Украина осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 223 стран мира.

Наибольшая доля в украинском экспорте товаров приходилась на:

Польшу - 10,4%;

Испанию - 8,2%;

Китай - 8,1%.

В импорте наибольшую долю занимали: