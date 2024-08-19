Как меняется курс

К середине недели курс снизился до 41,12-41,15 гривны за доллар, объясняет директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

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Однако, в пятницу спрос на валюту вырос, и гривна немного ослабла, закрывая неделю на уровне 41,25-41,28 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Большую часть недели дневной объем торгов на валютном рынке Украины оставался очень умеренным. А в среду даже опускался до 125 миллионов долларов. Последний раз такие показатели фиксировались в апреле этого года. Это отразилось на объеме интервенций Национального банка, которые на прошлой неделе сузились до 518,6 миллиона долларов. Это почти вдвое меньше, чем в аналогичный период июля.

Что будет с валютой в дальнейшем

Стабильность котировок на валютном рынке Украины повлияла и на наличный рынок. В течение всей недели курс доллара оставался в пределах 41,3-41,5 гривны за доллар.

На этой неделе я ожидаю продолжения разнонаправленного курсового движения. Вторая декада месяца обычно довольно комфортной для гривны, постепенно увеличивается объем предложения из-за активизации аграрного экспорта,

– объясняет эксперт.

Однако в целом рынок валюты остается с дефицитом, поэтому я не ожидаю длительного укрепления гривны. По моему мнению, этой неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в пределах 41,2-41,7 гривны за доллар.