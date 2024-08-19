Курс валют в банках

По состоянию на 19 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (без изменений по сравнению с 16 августа) и продажа – по 41,50 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро происходит по 45 гривен (без изменений), а продажа – по 45,60 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,34 гривны (+4 копейки), а продать – по 41,45 гривны (+5 копейки).

(+4 копейки), а продать – по (+5 копейки). Покупка евро по 45,43 гривны (+18 копеек), а продажа по 45,60 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (+20 копеек), а продают – по 41,60 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(+20 копеек), а продают – по (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,86 гривны (-42 копейки), а продают – по 45,80 гривны (+19 копеек).

Какой прогноз курс на эту неделю

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что из-за получения мощных макроэкономических траншей это повлияло положительно на экономику Украины. Дело в том, что покрытие части социальных расходов госбюджета позволяет правительству концентрировать усилия на развитии важных отраслей, в частности энергетики, ВПК и т.д., а также активно развивать программы по энергокредитам.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На межбанке могут сформироваться такие коридоры валютных колебаний, как 41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро.

Зато на наличном рынке ожидается, что доллар будет по 41 – 42 гривны, а евро – по 43,50 – 46,50 гривны.

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