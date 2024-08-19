Курс валют у банках

Станом на 19 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (без змін проти 16 серпня) та продаж – по 41,50 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45 гривень (без змін), а продаж – по 45,60 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,34 гривні (+4 копійки), а продати – по 41,45 гривні (+5 копійки).

(+4 копійки), а продати – по (+5 копійки). Купівля євро по 45,43 гривні (+18 копійок), а продаж по 45,60 гривні (+17 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,20 гривні (+20 копійок), а продають – по 41,60 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(+20 копійок), а продають – по (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,86 гривні (-42 копійки), а продають – по 45,80 гривні (+19 копійок).

Який прогноз курс на цей тиждень

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що через отримання потужних макроекономічних траншів це вплинуло позитивно на економіку України. Річ і тім, що покриття частини соціальних видатків держбюджету дає змогу уряду концентрувати зусилля на розвитку важливих галузей, зокрема енергетики, ВПК тощо, а також активно розвивати програми з енергокредитів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На міжбанку можуть сформуватися такі коридори валютних коливань, як-от 41 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро.

Натоміть на готівковому ринку очікується, що долар буде по 41 – 42 гривні, а євро – по 43,50 – 46,50 гривні.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.